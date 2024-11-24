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Ипсвич – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Новая эра на "Олд Траффорд"
Getty Images / Global Images Ukraine
Болельщики "Манчестер Юнайтед" наконец-то дождались начала новой эры в клубе. Эрик тен Хаг уже давно покинул клуб, Рид ван Нистелрой помог пройти непростой период и вот теперь к работе приступает Рубен Аморим.
Возможно, именно он вернет своей команде былую славу. Конечно, по итогам матча против "Ипсвича" мы точно ничего не поймем глобально, но сам факт первого матча с новым тренером очень интригует.
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 24 ноября.
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Английская Премьер-лига. 12-й тур.
24 ноября. 18:30. Ипсвич. "Портмен Роуд"
Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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