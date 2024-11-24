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Ипсвич – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Новая эра на "Олд Траффорд"

Ипсвич – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Болельщики "Манчестер Юнайтед" наконец-то дождались начала новой эры в клубе. Эрик тен Хаг уже давно покинул клуб, Рид ван Нистелрой помог пройти непростой период и вот теперь к работе приступает Рубен Аморим.

Возможно, именно он вернет своей команде былую славу. Конечно, по итогам матча против "Ипсвича" мы точно ничего не поймем глобально, но сам факт первого матча с новым тренером очень интригует.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 24 ноября.

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Английская Премьер-лига. 12-й тур.

24 ноября. 18:30. Ипсвич. "Портмен Роуд"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Ипсвич" — "Манчестер Юнайтед"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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