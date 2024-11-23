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Саутгемптон – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Рассел Мартин все еще на дне турнирной таблицы

Саутгемптон – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Непростая жизнь "святых" в Премьер-лиге продолжается, хотя неожиданно они наконец-то выиграли свой первый матч в новом сезоне. Жаль, что это никак не отразилось на их месте в турнирной таблице, все еще последнее.

Наверное, ничего особенно не изменится и в этот раз, когда они будут принимать у себя дома коллектив из другого полюса, а именно с первого места

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 24 ноября.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Саутгемптон" — "Ливерпуль"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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