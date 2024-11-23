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Саутгемптон – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Рассел Мартин все еще на дне турнирной таблицы
Getty Images / Global Images Ukraine
Непростая жизнь "святых" в Премьер-лиге продолжается, хотя неожиданно они наконец-то выиграли свой первый матч в новом сезоне. Жаль, что это никак не отразилось на их месте в турнирной таблице, все еще последнее.
Наверное, ничего особенно не изменится и в этот раз, когда они будут принимать у себя дома коллектив из другого полюса, а именно с первого места
Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 24 ноября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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