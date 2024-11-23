Саутгемптон – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Непростая жизнь "святых" в Премьер-лиге продолжается, хотя неожиданно они наконец-то выиграли свой первый матч в новом сезоне. Жаль, что это никак не отразилось на их месте в турнирной таблице, все еще последнее.

Наверное, ничего особенно не изменится и в этот раз, когда они будут принимать у себя дома коллектив из другого полюса, а именно с первого места

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 24 ноября.

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