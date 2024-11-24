Саутгемптон – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Лучшая команда Англии на старте этого сезона уже выдержала много испытаний и выезд на "Сент-Мерис" точно не выглядит как очень сложное задание для мерсисайдцев.

Арне Слот с удовольствием смотрит на турнирную таблицу и его команда сделает все возможное, чтобы перед следующим туром отрыв между ними и вторым местом увеличился.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 24 ноября.

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Английская Премьер-лига. 12-й тур.

24 ноября. 16:00. Саутгемптон. "Сент-Мерис"

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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