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Гвардиола: Теперь мы должны жить с этим. Мы вернемся

Англия
Обновлено

Верит в своих подопечных

Гвардиола: Теперь мы должны жить с этим. Мы вернемся

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение своих подопечных в матче против "Тоттенхэма" (0:4).

“За восемь лет мы никогда не переживали подобную ситуацию.

Теперь мы должны жить этим, и мы должны изменить это, выигрывая следующие игры, особенно следующую. Мы вернемся. Мы это сделаем”, – сказал Гвардиола BBC.

Читайте такжеГвардиола впервые в карьере проиграл пять матчей подряд: громкие факты поражения Манчестер Сити от Тоттенхэма

"Сити" проиграл в рамках АПЛ третий раз подряд. Команда идет второй с пятью очками отрыва от первого "Ливерпуля", у которого еще завтра матч против последней команды в турнирной таблице "Саутгемптона" в запасе.

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Хосеп Гвардиола Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Сити
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Источник:
BBC
Опубликовал: Максим Кучер
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