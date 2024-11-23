Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гвардиола: Теперь мы должны жить с этим. Мы вернемся
Верит в своих подопечных
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение своих подопечных в матче против "Тоттенхэма" (0:4).
“За восемь лет мы никогда не переживали подобную ситуацию.
Теперь мы должны жить этим, и мы должны изменить это, выигрывая следующие игры, особенно следующую. Мы вернемся. Мы это сделаем”, – сказал Гвардиола BBC.
"Сити" проиграл в рамках АПЛ третий раз подряд. Команда идет второй с пятью очками отрыва от первого "Ливерпуля", у которого еще завтра матч против последней команды в турнирной таблице "Саутгемптона" в запасе.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Динамо и Шахтер доказывают свой класс. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- АПЛ. Манчестер Сити – Тоттенхэм 0:4. Классический погром на Этихаде, но есть нюанс
- В составе киевского Динамо дебютировал сын прославленного бомбардира
- Александр Ищенко рассказал, как Миколенко в автобусе сломал ребро игроку ДЮСШ Динамо
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- Алексей Паламарчук отразил четыре подряд пенальти и повторил достижение четырех известных голкиперов. Но это не рекорд