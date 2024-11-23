Гвардиола: Теперь мы должны жить с этим. Мы вернемся

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение своих подопечных в матче против "Тоттенхэма" (0:4).

“За восемь лет мы никогда не переживали подобную ситуацию. Теперь мы должны жить этим, и мы должны изменить это, выигрывая следующие игры, особенно следующую. Мы вернемся. Мы это сделаем”, – сказал Гвардиола BBC.

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"Сити" проиграл в рамках АПЛ третий раз подряд. Команда идет второй с пятью очками отрыва от первого "Ливерпуля", у которого еще завтра матч против последней команды в турнирной таблице "Саутгемптона" в запасе.