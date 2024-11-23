  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Постекоглу: Играя с Сити, можно испугаться и не захотеть играть. Горжусь ребятами
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Постекоглу: Играя с Сити, можно испугаться и не захотеть играть. Горжусь ребятами

Англия

Наставник поделился впечатлениями после исторической победы

Постекоглу: Играя с Сити, можно испугаться и не захотеть играть. Горжусь ребятами

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" Эндж Постекоглу прокомментировал разгром "Манчестер Сити" (4:0).

"Горжусь ребятами. "Сити" на выезде – пугающая перспектива. Это бросает вызов каждой части вас. Нам нужно было быть дисциплинированными, упорно работать и играть в достойный футбол, и мы это сделали. Наш футбол сегодня отличался.

Вы должны быть клиническими. Они не дадут вам слишком много возможностей. В том, как мы обращались с мячом, было спокойствие и зрелость. Играя с "Сити", можно испугаться и не захотеть против них играть. Но играть нужно”.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

“Джеймс Мэддисон сегодня не просто забил голы, он был ключевым для нас в контроле середины поля. Он упорно работал в защите.

Счет важен, когда понимаешь контекст, с кем мы играли. Я горжусь ребятами, тем футболом, который мы продемонстрировали, той стойкостью и дисциплиной, которую мы продемонстрировали. Когда вы играете с Сити в гостях, они проверяют каждый аспект вашей игры, и мы хорошо справились с этим", – сказал Постекоглу.

"Шпоры" поднялись на 6-ю строчку в таблице (19 очков).

По теме
yellow-arrow
Родри представил свой Золотой мяч на Этихаде – ВИДЕО
yellow-arrow
Гвардиола: Теперь мы должны жить с этим. Мы вернемся
yellow-arrow
Саутгемптон – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Сити Ангелос Постекоглу
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости