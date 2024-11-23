Постекоглу: Играя с Сити, можно испугаться и не захотеть играть. Горжусь ребятами

Главный тренер "Тоттенхэма" Эндж Постекоглу прокомментировал разгром "Манчестер Сити" (4:0).

"Горжусь ребятами. "Сити" на выезде – пугающая перспектива. Это бросает вызов каждой части вас. Нам нужно было быть дисциплинированными, упорно работать и играть в достойный футбол, и мы это сделали. Наш футбол сегодня отличался.

Вы должны быть клиническими. Они не дадут вам слишком много возможностей. В том, как мы обращались с мячом, было спокойствие и зрелость. Играя с "Сити", можно испугаться и не захотеть против них играть. Но играть нужно”.