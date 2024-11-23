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Постекоглу: Играя с Сити, можно испугаться и не захотеть играть. Горжусь ребятами
Наставник поделился впечатлениями после исторической победы
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Тоттенхэма" Эндж Постекоглу прокомментировал разгром "Манчестер Сити" (4:0).
"Горжусь ребятами. "Сити" на выезде – пугающая перспектива. Это бросает вызов каждой части вас. Нам нужно было быть дисциплинированными, упорно работать и играть в достойный футбол, и мы это сделали. Наш футбол сегодня отличался.
Вы должны быть клиническими. Они не дадут вам слишком много возможностей. В том, как мы обращались с мячом, было спокойствие и зрелость. Играя с "Сити", можно испугаться и не захотеть против них играть. Но играть нужно”.
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“Джеймс Мэддисон сегодня не просто забил голы, он был ключевым для нас в контроле середины поля. Он упорно работал в защите.
Счет важен, когда понимаешь контекст, с кем мы играли. Я горжусь ребятами, тем футболом, который мы продемонстрировали, той стойкостью и дисциплиной, которую мы продемонстрировали. Когда вы играете с Сити в гостях, они проверяют каждый аспект вашей игры, и мы хорошо справились с этим", – сказал Постекоглу.
"Шпоры" поднялись на 6-ю строчку в таблице (19 очков).
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