Родри представил свой Золотой мяч на Этихаде – ВИДЕО

Перед матчем между "Манчестер Сити" и "Тоттенхэмом" (0:4) полузащитник "горожан" Родри презентовал свой Золотой мяч на "Этихаде".

Именно сегодня МС играл свой первый домашний поединок с тех пор, как испанец выиграл эту награду. Для представления было специально обрамлено поле и место для выступления игрока.

Родри залечивает тяжелую травму колена и вряд ли вернется к футболу в текущем сезоне. Правда, на поле сегодня он вышел без костылей, хотя 28 октября на вручении Золотого мяча был с ними.

The world's best! ????



Welcome home, Rodri ???? pic.twitter.com/hawZck9355