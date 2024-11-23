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Родри представил свой Золотой мяч на Этихаде – ВИДЕО

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Перед родными болельщиками

Родри представил свой Золотой мяч на Этихаде – ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Перед матчем между "Манчестер Сити" и "Тоттенхэмом" (0:4) полузащитник "горожан" Родри презентовал свой Золотой мяч на "Этихаде".

Именно сегодня МС играл свой первый домашний поединок с тех пор, как испанец выиграл эту награду. Для представления было специально обрамлено поле и место для выступления игрока.

Родри залечивает тяжелую травму колена и вряд ли вернется к футболу в текущем сезоне. Правда, на поле сегодня он вышел без костылей, хотя 28 октября на вручении Золотого мяча был с ними.

Родри стал первым футболистом "Манчестер Сити", который получил эту награду.

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