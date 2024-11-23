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Родри представил свой Золотой мяч на Этихаде – ВИДЕО
Перед родными болельщиками
Getty Images/Global Images Ukraine
Перед матчем между "Манчестер Сити" и "Тоттенхэмом" (0:4) полузащитник "горожан" Родри презентовал свой Золотой мяч на "Этихаде".
Именно сегодня МС играл свой первый домашний поединок с тех пор, как испанец выиграл эту награду. Для представления было специально обрамлено поле и место для выступления игрока.
Родри залечивает тяжелую травму колена и вряд ли вернется к футболу в текущем сезоне. Правда, на поле сегодня он вышел без костылей, хотя 28 октября на вручении Золотого мяча был с ними.
The world's best! ????— Manchester City (@ManCity) November 23, 2024
Welcome home, Rodri ???? pic.twitter.com/hawZck9355
Родри стал первым футболистом "Манчестер Сити", который получил эту награду.
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