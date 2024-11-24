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Гвардиола не впервые проиграл 0:4. Кому еще уступал испанец с таким счетом?
Ман Сити потерпел крупнейшее домашнее поражение за 21 год
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Robbie Jay Barratt - AMA
Вчера в рамках 12-го тура АПЛ "Манчестер Сити" проиграл "Тоттенхэму" со счетом 0:4. Это поражение для подопечных Хосепа Гвардиолы стало пятым за этот сезон.
В последний раз, когда "Сити" проигрывал 5 матчей подряд как действующий чемпион, это произошло в 1938 году, тогда команда вылетела во вторую лигу.
Также это повторение худшего результата в тренерской карьере Гвардиолы. Он проиграл с таким же счетом "Эвертону" в 2017 году, "Барселоне" в 2016 году, а во главе "Баварии" - "Реалу" в 2014 году.
Напомним, "Манчестер Сити" занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 23 очка. У "Ливерпуля" опережает их на 5 баллов и имеет матч в запасе.
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