Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Легендарный французский игрок поделился своим мнением по поводу результатов Челси
Мудрик может стать претендентом на титул в АПЛ
x.com/ChelseaFC
Бывший игрок "Челси", "Арсенала" и сборной Франции Эммануэль Пети поделился своими мыслями о том, кто может взять АПЛ в этом сезоне.
"Челси" сыграли все эти матчи против лучших команд, и они третьи - всего на шесть очков позади "Ливерпуля". Они провели очень сложные игры в начале сезона, начиная с первого матча с "Манчестер Сити". Глядя на расписание, особенно с января, я все еще верю, что они могут победить. Если они смогут продолжать до Рождества, они будут большой угрозой в гонке за титул", — сказал Пети.
Напомним, в этом сезоне "Челси" занимает третье место, сейчас у них в активе 22 очка.
Популярное сейчас
- Потеряли все за три минуты. Сельта — Барселона 2:2. Видео голов и обзор матча
- Унижение Пепа. Ман Сити — Тоттенхэм 0:4. Видео голов и обзор матча
- "Мир в обмен на полезные ископаемые Украины": республиканский сенатор рассказал о соглашении от Трампа о войне
- Может стать вторым после Мудрика. СМИ раскрыли, за сколько Борнмут может продать Забарного
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- Более тысячи ликвидированных россиян за сутки. Генштаб подытожил потери оккупантов