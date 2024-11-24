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Легендарный французский игрок поделился своим мнением по поводу результатов Челси

Англия

Мудрик может стать претендентом на титул в АПЛ

Легендарный французский игрок поделился своим мнением по поводу результатов Челси

x.com/ChelseaFC

Новина українською

Бывший игрок "Челси", "Арсенала" и сборной Франции Эммануэль Пети поделился своими мыслями о том, кто может взять АПЛ в этом сезоне.

"Челси" сыграли все эти матчи против лучших команд, и они третьи - всего на шесть очков позади "Ливерпуля". Они провели очень сложные игры в начале сезона, начиная с первого матча с "Манчестер Сити". Глядя на расписание, особенно с января, я все еще верю, что они могут победить. Если они смогут продолжать до Рождества, они будут большой угрозой в гонке за титул", — сказал Пети.

Напомним, в этом сезоне "Челси" занимает третье место, сейчас у них в активе 22 очка.

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Челси (Лондон) Эммануэль Пети
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Источник:
metro
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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