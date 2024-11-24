Подарок в свой День рождения. Реакция полузащитника, оформившего дубль в ворота Манчестер Сити

Полузащитник, оформивший дубль в ворота "Манчестер Сити" дал комментарий одному из шоу "Тоттенхэма" .

Джеймс Мэддисон поделился своими ощущениями после матча с "горожанами".

Это особенный день. Я только что сказал в нескольких интервью, что такие дни выпадают нечасто, когда играешь против чемпионов, возможно, лучшей команды в Европе, команды Пепа Гвардиолы, так что нужно наслаждаться ими.

Надо отдать должное ребятам, я считаю, что сегодня мы были просто великолепны. Мы выкладывались по полной, когда это было необходимо, мы были хладнокровны, мы создавали моменты, нам приходилось полагаться на блоки защитников, сейвы вратаря… это было всё, чего вы ожидаете от "Тоттенхэма". Это то, что мы хотим продемонстрировать, когда находимся на пике формы. Всё это было там.

Я очень рад, и мы должны насладиться моментом. Я сказал ребятам: "Нечасто вы встречаетесь с чемпионами и побеждаете со счётом 4:0", так что наслаждайтесь. Люди всегда говорят о следующей игре, но иногда нужно расслабиться, немного поразмыслить и насладиться, а потом двигаться дальше. Я так рад и горжусь ребятами, - сказал Мэддисон в одном из шоу "Тоттенхэма".