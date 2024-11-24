Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Подарок в свой День рождения. Реакция полузащитника, оформившего дубль в ворота Манчестер Сити
Это был для него вдвойне особенный день
instagram.com/madders
Полузащитник, оформивший дубль в ворота "Манчестер Сити" дал комментарий одному из шоу "Тоттенхэма" .
Джеймс Мэддисон поделился своими ощущениями после матча с "горожанами".
Это особенный день. Я только что сказал в нескольких интервью, что такие дни выпадают нечасто, когда играешь против чемпионов, возможно, лучшей команды в Европе, команды Пепа Гвардиолы, так что нужно наслаждаться ими.
Надо отдать должное ребятам, я считаю, что сегодня мы были просто великолепны. Мы выкладывались по полной, когда это было необходимо, мы были хладнокровны, мы создавали моменты, нам приходилось полагаться на блоки защитников, сейвы вратаря… это было всё, чего вы ожидаете от "Тоттенхэма". Это то, что мы хотим продемонстрировать, когда находимся на пике формы. Всё это было там.
Я очень рад, и мы должны насладиться моментом. Я сказал ребятам: "Нечасто вы встречаетесь с чемпионами и побеждаете со счётом 4:0", так что наслаждайтесь. Люди всегда говорят о следующей игре, но иногда нужно расслабиться, немного поразмыслить и насладиться, а потом двигаться дальше. Я так рад и горжусь ребятами, - сказал Мэддисон в одном из шоу "Тоттенхэма".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
23 ноября у Джеймса Мэддисона был День рождения.
В матче против "Манчестер Сити" полузащитник отметился дублем на 13-й и 20-й минуте. Лондонский клуб разгромил соперника со счётом 4:0.
В 12-ти играх за "Тоттенхэм" в Премьер-Лиге полузащитник отметился 5-ю голами и 3-мя голевыми передачами.
Популярное сейчас
- Начало одного из матчей Первой лиги могут отложить. Выездная команда не успевает на игру
- Кобин: Не знаю, сколько терпения будет у президента. Из того, что я чувствую и вижу, у нас немного денег
- Динамо и Шахтер на классе берут свое, победы Зинченко и Цыганкова, тотальное фиаско Ман Сити, ничья Миколенка и Ярмолюка. Главные новости за 23 ноября
- Александр Зинченко может оказаться в другом европейском топ-клубе
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- Пушич: Если будет еще пенальти, Судаков будет его бить еще раз, хочу, чтобы он пробил рабоной