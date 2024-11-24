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Теперь Тоттенхэм – в лидерах. Кто набирал против команд Гвардиолы больше всего очков в рамках чемпионата?
"Шпоры" – ужас для испанца
Getty Images / Global Images Ukraine
Во вчерашнем матче АПЛ "Манчестер Сити" дома проиграл "Тоттенгему" со счетом 0:4.
"Шпоры" в общей сложности заработали 21 очко в рамках чемпионата против "горожан" под руководством именно Хосепа Гвардиолы.
Третье место делят "Челси" и "Манчестер Юнайтед" – по 17 зачетных пунктов.
Следующий матч в рамках АПЛ "Сити" проведет 1 декабря против "Ливерпуля" в гостях.
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Источник:Sky
Опубликовал: Максим Кучер
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