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Теперь Тоттенхэм – в лидерах. Кто набирал против команд Гвардиолы больше всего очков в рамках чемпионата?

Англия

"Шпоры" – ужас для испанца

Теперь Тоттенхэм – в лидерах. Кто набирал против команд Гвардиолы больше всего очков в рамках чемпионата?

Getty Images / Global Images Ukraine

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Во вчерашнем матче АПЛ "Манчестер Сити" дома проиграл "Тоттенгему" со счетом 0:4.

"Шпоры" в общей сложности заработали 21 очко в рамках чемпионата против "горожан" под руководством именно Хосепа Гвардиолы.

Третье место делят "Челси" и "Манчестер Юнайтед" – по 17 зачетных пунктов.

Следующий матч в рамках АПЛ "Сити" проведет 1 декабря против "Ливерпуля" в гостях.

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Источник:
Sky
Опубликовал: Максим Кучер
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