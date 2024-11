АПЛ. Саутгемптон – Ливерпуль 2:3. Последняя и первая команда лиги выдали фестиваль

Английская Премьер-лига, 12 тур

"Сент-Джеймс Парк" (Саутгемптон)

Главный арбитр: Сэмюэль Барротт

Двадцатая и первая команда турнирной таблицы. И еще и фаворит играет только с небольшой ротацией от главного тренера. Ну что тут может быть интересного? Это АПЛ, здесь может быть все. И даже то, что эта последняя команда забивает лидеру турнирную ровно треть голов от того, сколько лидер пропустил за предыдущие 11 туров.

Однако фаворит на поле сразу был ощутим. Уже на шестой минуте Собослай создал момент для Салаха, но с быстрым ударом египтянина справился голкипер. Впоследствии Маккарти реально выручил хозяев после еще одного удара Мохаммеда уже с более опасного места. Дальше последовал и сейв голкипера после дальнего удара Гакпо. Сильно, но контролируемо для стража ворот.

Параллельно "Саутгемптон", как и положено "святым", молился и надеялся на какой-то случай. Очень мало впереди выходило у хозяев. В том числе и контратаки было тяжело создавать. А на 30 минуте мерсисайдцы еще и забили.

Что-то временно заснули некоторые игроки "Саутгемптона", и после короткого введения голкипером мяча в игру "Ливерпуль" быстро накрыл соперника у его штрафной. Все завершилось точным ударом Собослаи. Первый гол в текущем розыгрыше АПЛ для венгра.

LIVERPOOL TAKE THE LEAD ⚽️



Dominik Szoboszlai strikes the ball into the back of the net after being gifted a goal from some sloppy Southampton build-up ????#SOULIV pic.twitter.com/iFP3JdksGk — Premier League (@premierleague) November 24, 2024

Что нужно было "Саутгемптону", чтобы атаковать? Верно: пропустить. Сразу же хозяева создали момент с ударом Даунса из пределов штрафной – классно парировал Келлехер. А на 42 минуте ван Дейк неожиданно потерял мяч и привез контратаку на свои ворота, которая завершилась назначением пенальти.

Но и здесь Келлехер был (практически) на высоте. Армстронг пробил по центру и голкипер не думал, играл по удару. Но после сейва круглый улетел к тому же Адаму и он пробил мимо вратаря.

Более того, на старте второго тайма "Саутгемптон" выбежал в еще одну поразительную контратаку. Она завершилась еще одним результативным действием Армстронга: он отдал ассист на 20-летнего Матеуса Фернандеша. Недавно португалец забивал молодежной сборной Украины, теперь – "Ливерпулю". Ноябрь удался.

WHAT A TURN AROUND! ????



Mateus Fernandes scores his first ever Premier League goal for @SouthamptonFC! A sweeping counter attack falls to Adam Armstrong and the Saints forward feeds the Portuguese man to slot home ????#SOULIV pic.twitter.com/GZSL7PmS2b — Premier League (@premierleague) November 24, 2024

2:1 на табло, но Ливерпуль мог привезти себе еще. К счастью для Слота, после 60 минуты его подопечные собрались. Сначала Нуньес и Диас создали хороший момент, но не реализовали его, а на 65 минуте (кто, как не он) Салах обыграл голкипера и отправил мяч в пустые ворота.

Впоследствии Маккарти еще один удар из-под перекладины вытащил: бил Диас после подачи с углового. А под конец матча произошла просто случайность в штрафной "святых". Сугавара только что вышел на поле и мяч попал ему в руку в ненужное время, в ненужном месте. Салах приговор с точки реализовал.

О ничьи уже речь не шла. Более того, "Ливерпуль" еще и мог дополнительно забивать: Салах дважды не реализовал моменты. Сначала не попал должным образом по мячу и тот полетел выше, а потом попал, но удар взяла на себя штанга.

Интересный матч выдали совершенно разные полюсы турнирной таблицы. "Саутгемптон" выжидал ошибки соперника и все же смог найти их, однако сам допустил оплошностей еще больше. А "Ливерпуль" теперь лидирует с восемью очками отрыва от "Манчестер Сити". И что, опять даже в таком положении "горожане" выиграют АПЛ?

Who’s already excited for next Sunday? ???? pic.twitter.com/lLIhvhl2NI — Premier League (@premierleague) November 24, 2024

"Саутгемптон" – "Ливерпуль" 2:3

Голы: Армстронг 42, М. Фернандеш 56 – Собослай 30, Салах 65, 83

"Саутгемптон": Маккарти – Уокер-Питерс, Гарвуд-Беллис, Стивенс, Фрейзер (Сугавара 77) – Диблинг, Даунс, Лаллана (Арибо 37), М. Фернандеш – Онуачу (Угочукву 52), Армстронг (Арчер 77)

Ливерпуль: Келлехер – Брэдли, Конате, ван Дейк, Робертсон – Джонс (Макаллистер 62), Гравенберх – Салах, Собослай, Гакпо (Диас 62) – Нуньес (Эндо 90)

Предупреждения: Лаллана 23, Армстронг 73 – Брэдли 13, Конате 16, Гакпо 49, Салах 84

Нереализованный пенальти: Армстронг 42 (голкипер)