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Болельщики требовали увольнения. Новичок АПЛ попрощался с тренером
Жаль. Но результаты не изменить
Getty Images / Global Images Ukraine
Новичок АПЛ попрощался с тренером.
"Лестер" уволил Стива Купера. Об этом сообщил клуб на своей странице.
"Мы расстались со Стивом Купером, который немедленно покидает свой пост менеджера первой команды", - сообщил "Лестер"
We have parted company with Steve Cooper, who leaves his position as First Team Manager with immediate effect.— Leicester City (@LCFC) November 24, 2024
Болельщиков не устраивали стиль игры и результаты клуба, и они требовали увольнения специалиста.
На стадионе были кричалки от болельщиков "Лестера" в двух последних матчах клуба.
Стив Купер возглавил "Лестер" в июле 2024 года, после ухода Энцо Марески в "Челси". В Премьер-Лиге у "Лестера" 2 победы, 3 матча сыграны вничью и 6 поражений.
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