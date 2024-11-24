Болельщики требовали увольнения. Новичок АПЛ попрощался с тренером

Новичок АПЛ попрощался с тренером.

"Лестер" уволил Стива Купера. Об этом сообщил клуб на своей странице.

"Мы расстались со Стивом Купером, который немедленно покидает свой пост менеджера первой команды", - сообщил "Лестер"

We have parted company with Steve Cooper, who leaves his position as First Team Manager with immediate effect. — Leicester City (@LCFC) November 24, 2024

Болельщиков не устраивали стиль игры и результаты клуба, и они требовали увольнения специалиста.

На стадионе были кричалки от болельщиков "Лестера" в двух последних матчах клуба.

Стив Купер возглавил "Лестер" в июле 2024 года, после ухода Энцо Марески в "Челси". В Премьер-Лиге у "Лестера" 2 победы, 3 матча сыграны вничью и 6 поражений.