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Болельщики требовали увольнения. Новичок АПЛ попрощался с тренером

Англия
Обновлено

Жаль. Но результаты не изменить

Болельщики требовали увольнения. Новичок АПЛ попрощался с тренером

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Новичок АПЛ попрощался с тренером.

"Лестер" уволил Стива Купера. Об этом сообщил клуб на своей странице.

"Мы расстались со Стивом Купером, который немедленно покидает свой пост менеджера первой команды", - сообщил "Лестер"

Болельщиков не устраивали стиль игры и результаты клуба, и они требовали увольнения специалиста.

На стадионе были кричалки от болельщиков "Лестера" в двух последних матчах клуба.

Стив Купер возглавил "Лестер" в июле 2024 года, после ухода Энцо Марески в "Челси". В Премьер-Лиге у "Лестера" 2 победы, 3 матча сыграны вничью и 6 поражений.

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Источник:
Leicester FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
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