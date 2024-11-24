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Манчестер Юнайтед забил первый гол при новом тренере
Ещё на первых минутах
Getty Images / Global Images Ukraine
Футболисты английского "Манчестер Юнайтед" забили первый гол при новом тренере.
На второй минуте в матче против "Ипсвич Тауна" голом отметился Маркус Рашворд.
Inside two minutes ????????— Manchester United (@ManUtd) November 24, 2024
Love it, @MarcusRashford ⚡️#MUFC || #IPSMUN https://t.co/OnqCF5lZk6 pic.twitter.com/bDDv0AK2BG
Для Рашфорда это второй гол в Премьер-Лиге. Ранее он забивал "Саутгемптону".
Напомним, Рубен Аморим стал главным тренером "Манчестер Юнайтед" 11 ноября 2024 года.
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Источник:Manchester United
Опубликовал: Владислав Прийменко
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