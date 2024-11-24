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Манчестер Юнайтед забил первый гол при новом тренере

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Манчестер Юнайтед забил первый гол при новом тренере

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Футболисты английского "Манчестер Юнайтед" забили первый гол при новом тренере.

На второй минуте в матче против "Ипсвич Тауна" голом отметился Маркус Рашворд.

Для Рашфорда это второй гол в Премьер-Лиге. Ранее он забивал "Саутгемптону".

Напомним, Рубен Аморим стал главным тренером "Манчестер Юнайтед" 11 ноября 2024 года.

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Источник:
Manchester United
Опубликовал: Владислав Прийменко
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