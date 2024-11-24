АПЛ. Ипсвич – Манчестер Юнайтед 1:1. Триумфального старта Аморима не получилось

Новая эра в "Манчестер Юнайтед" официально стартовала, Рубен Аморим провел свой первый матч во главе клуба и это было неоднозначно, коряво, но все равно невероятно заинтриговало. Соперником выступал "Ипсвич", который только выиграл свой первый матч АПЛ в новом сезоне, одолев "Тоттенхэм". К этой игре они подходили в отличном настроении, можно было забыть неудачи прошлых месяцев и будто начинать все с чистого листа. Да и хотелось выиграть свой первый домашний матч ради болельщиков, в частности Эда Ширана.

Новый "Юнайтед", ожидаемо начал играть по любимой схеме нового главного тренера. 3-4-2-1 - именно так играл "Спортинг" Аморима и это мы увидели в первом же его матче с "красными дьяволами". В такой схеме особенно важны фланговые игроки, то есть латерали, от них ожидается большой объем работы на обоих концах поля, эту роль выполняли Диалло справа и Далот слева. Забегая вперед, мы все же увидели нечто похожее на лиссабонский стиль Аморима, когда команда не строит длинные билдапы, а старается как можно быстрее доставлять круглого вперед.

Именно благодаря такой скорости доставки они забили гол уже на второй минуте. Забегание от Диалло по флангу, за ивуарийцем банально не успели, он прострелил под удар Рашфорду, который не промахнулся и открыл счет. Уау, две минуты с новым тренером и уже забить гол, причем стильный и присущий командам Аморима гол.

Однако дальнейшие ожидания разбились об очень активную, старательную и просто мотивированную команду Кирана Маккенны. Недолго они страдали из-за пропущенного гола. Забрали мяч себе, когда теряли, то очень высоко прессинговали, пользовались плохой формой Каземиро и Эванса и постоянно держали линию обороны гостей в напряжении. За этим было приятно наблюдать. Очень классный матч в исполнении "трактористов", особенно от Омари Хатчинсона.

Сравнивать счет подопечные Маккенны должны были на 40-й минуте, когда Дэвис получил мяч, мастерски убрал Мазрауи в штрафной площади и выкатил Лиаму Дилепу под удар просто идеальный пас, но в игру вступил Андре Онана. Сказочный сейв от камерунца, но через несколько минут помочь дальнему удару от Хатчинсона он не смог. Не без помощи рикошета круглый влетел в девятку. Вроде и случайный, но заслуженный гол от хозяев.

Первый тайм точно не мог нравиться Амориму, нужны были изменения. С другой стороны, мы и не ожидали, что его "Юнайтед" с первых минут побежит играть не хуже, чем "Спортинг". Это лишь начало и все ошибки и несыгранность можно легко объяснить. Во второй половине стало лучше. Не собирались "трактористы" прекращать свой прессинг, забиваться в оборону, а потому оставляли большое пространство позади. Этим пространством "дьяволы" активно пользовались, вот только до точного удара так и не доходило. За Гарначо успел защитник, а удар Фернандеша через несколько минут заблокировали.

В дальнейшем все же интереснее выглядели гости, не хватило трактористов на весь матч в таком активно прессингующем темпе. Несколько интересных замен от Аморима, которых все ожидали: вышел Угарте, который уже играл под руководством португальца, также впервые в сезоне мы увидели Люка Шоу. А в середине второй половины вместо Эриксена появился Зиркзе, ну и Хойлунд по позиции сменил Рашфорда, который после гола все же растворился на поле. То есть все в атаку в попытке вырвать победу, а как иначе?

Вот только замены были малоэффективными. После этого мы в атаке манкунианцев почти не видели, разве что небольшая активность от Диалло в компенсированное время. У "трактористов" был даже более опасный момент в конце матча, но свою команду снова спас Андре Онана.

Эта ничья позволяет "красным дьяволам" выйти на 12-ю строчку в турнирной таблице. Это только начало для Рубена Аморима, поэтому никаких выводов делать не стоит. А что касается "Ипсвича", то они не проигрывают уже третий матч подряд, ничьи сегодня и с "Лестером", а также победа над "Тоттенхэмом", Неужели у них наконец начинает все налаживаться? Сейчас они уже сравнялись по очкам с 17-м "Вулверхэмптоном" и могут претендовать на выход из зоны вылета.

АПЛ, 12-й тур

Стадион: "Портмен Роуд" (Ипсвич)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Ипсвич" — "Манчестер Юнайтед" 1:1

Голы: Хатчинсон (43) — Рашфорд (2)

"Ипсвич": Мурич — Туанзебе, О'Ши, Берджесс, Дэвис — Морси, Каюсте (Тейлор, 65) — Бернс (Чаплин, 82), Хатчинсон, Смодич (Кларк, 65) — Дилеп (Аль-Хамади, 82)

"Манчестер Юнайтед": Онана — Мазрауи, Де Лигт, Эванс (Шоу, 56) — Диалло, Каземиро (Угарте, 56), Эриксен (Зиркзе, 68), Далот — Фернандеш, Гарначо (Маунт, 86) — Рашфорд (Хойлунд, 68)

Предупреждения: нет.