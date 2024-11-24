Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Ливерпуля установил достижение в английской Премьер-Лиге
В первом сезоне
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер "Ливерпуля" установил достижение в английской Премьер-Лиге.
Арне Слот стал одним из тренеров, команде которого для достижения побед понадобилось малое количество матчей и вторым нидерландским.
"Ни один тренер в истории Премьер-лиги не достигал 10 побед за меньшее количество матчей с начала своей карьеры в турнире, чем Арне Слот из "Ливерпуля" (12 игр, наравне с Гусом Хиддинком и Карло Анчелотти)", – сообщила Opta.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Ливерпуль" Арне Слота совершил камбэк в матче с "Саутгемптоном", победив со счётом 3:2. Голами отметились венгерский полузащитник Доминик Собослаи и египетский нападающий Мохамед Салах, оформивший дубль.
"Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав в 12-ти матчах 31 очко.
Популярное сейчас
- Тревога в Ровенской области закончена. Объявлено новое время начала матча Верес - Александрия
- Начало матча Верес – Александрия отложено
- Начало одного из матчей Первой лиги могут отложить. Выездная команда не успевает на игру
- "Люди не понимают, насколько он хорош", - тренер Челси рассказал об звёздном игроке Лестера
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- В погоне за Динамо. Верес – Александрия: смотреть прямую видеотрансляцию матча УПЛ