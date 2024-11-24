Тренер "Ливерпуля" установил достижение в английской Премьер-Лиге.

Арне Слот стал одним из тренеров, команде которого для достижения побед понадобилось малое количество матчей и вторым нидерландским.

"Ни один тренер в истории Премьер-лиги не достигал 10 побед за меньшее количество матчей с начала своей карьеры в турнире, чем Арне Слот из "Ливерпуля" (12 игр, наравне с Гусом Хиддинком и Карло Анчелотти)", – сообщила Opta.

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"Ливерпуль" Арне Слота совершил камбэк в матче с "Саутгемптоном", победив со счётом 3:2. Голами отметились венгерский полузащитник Доминик Собослаи и египетский нападающий Мохамед Салах, оформивший дубль.

"Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав в 12-ти матчах 31 очко.