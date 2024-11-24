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"Эта лига сложная". Аморим прокомментировал свой дебют во главе Манчестер Юнайтед
Начал с ничьей
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим резюмировал ничью с "Ипсвичем" в рамках 12-го тура АПЛ. Это был первый матч специалиста в роли наставника "красных дьяволов".
"Эта лига сложная, это понятно с первого момента. Мои игроки слишком много думали, это чувствовалось. Не только с мячом, но и в плане того, где они должны были располагаться. И это сложно, потому что я всего два дня с командой. Сложный матч, мы несколько раз теряли мяч без давления. Нужно контролировать мяч и темп игры. Они не сделали этого, но действительно старались.
Есть проблема с принятием решений, на таком уровне игроков не нужно учить этому. Мы делаем некоторые вещи не в тот момент, и с этим нужно разобраться. Мы должны улучшить понимание игры. Нам понадобится много времени, чтобы проработать эти вещи.
На этой неделе я говорил больше, чем за четыре года в "Спортинге". А если ты слишком много говоришь, но не побеждаешь, всем становится сложно. Я просто хочу работать со своими футболистами, вот и все, но я понимаю, что здесь все устроено по-другому", - сказал Аморим.
После 12-ти туров "Манчестер Юнайтед" занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ. Команда имеет 16 очков, что на 15 меньше лидера чемпионата.
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