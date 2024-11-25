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Мохамед Салах достиг очередной юбилейной отметки в составе Ливерпуля
Он просто неудержим
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера в тяжелом противостоянии "Ливерпуль" сумел вырвать на выезде победу у "Саутгемптона" со счетом 2:3. Дубль в этом поединке записал на свой счет Мохамед Салах, отметившись очередным достижением.
Как сообщает Opta, второй забитый мяч в ворота "святых" стал для египтянина 100-м за пределами "Энфилда" за "Ливерпуль" во всех соревнованиях. Кроме того, Салах забивает уже в пяти подряд выездных матчах в составе "красных".
Отметим, что "Ливерпуль" лидирует сейчас в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 31 очко в 12-ти матчах.
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