Мохамед Салах достиг очередной юбилейной отметки в составе Ливерпуля

Вчера в тяжелом противостоянии "Ливерпуль" сумел вырвать на выезде победу у "Саутгемптона" со счетом 2:3. Дубль в этом поединке записал на свой счет Мохамед Салах, отметившись очередным достижением.

Как сообщает Opta, второй забитый мяч в ворота "святых" стал для египтянина 100-м за пределами "Энфилда" за "Ливерпуль" во всех соревнованиях. Кроме того, Салах забивает уже в пяти подряд выездных матчах в составе "красных".

Отметим, что "Ливерпуль" лидирует сейчас в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 31 очко в 12-ти матчах.