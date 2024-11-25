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Несколько европейских клубов проявляют интерес к талантливому полузащитнику Реала

Англия

Зимой назревает интересная борьба за этого игрока

Несколько европейских клубов проявляют интерес к талантливому полузащитнику Реала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Ранее Арда Гюлер выглядел неприкосновенным в "Реале", который настаивал на том, чтобы удержать игрока и интегрировать его в основной состав команды Карло Анчелотти на более регулярной основе. Однако у талантливого молодого полузащитника это не сработало, и теперь, похоже, ему могут позволить уехать в аренду, чтобы получить больше игрового времени.

По информации Caught Offside, "Арсенал" давно нацелился на 19-летнего игрока, однако у "канониров" появились конкуренты. Большой интерес к футболисту также проявляют "Астон Вилла", "Милан" и "Ювентус", которые также заинтересованы в услугах турка. "Россонери" и "старая синьора" выглядят очень привлекательными для дальнейшего развития карьеры футболиста, но игровое время, несомненно, будет приоритетом номер один для него, когда дело дойдет до выбора следующего клуба.

Добавим, что в этом сезоне Арда Гюлер провел 13 матчей и отметился одним ассистом.

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Ювентус (Турин) Астон Вилла (Бирмингем) Реал (Мадрид) Милан Арда Гюлер
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Источник:
Caught Offside
Опубликовал: Александр Гресь
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