Несколько европейских клубов проявляют интерес к талантливому полузащитнику Реала

Ранее Арда Гюлер выглядел неприкосновенным в "Реале", который настаивал на том, чтобы удержать игрока и интегрировать его в основной состав команды Карло Анчелотти на более регулярной основе. Однако у талантливого молодого полузащитника это не сработало, и теперь, похоже, ему могут позволить уехать в аренду, чтобы получить больше игрового времени.

По информации Caught Offside, "Арсенал" давно нацелился на 19-летнего игрока, однако у "канониров" появились конкуренты. Большой интерес к футболисту также проявляют "Астон Вилла", "Милан" и "Ювентус", которые также заинтересованы в услугах турка. "Россонери" и "старая синьора" выглядят очень привлекательными для дальнейшего развития карьеры футболиста, но игровое время, несомненно, будет приоритетом номер один для него, когда дело дойдет до выбора следующего клуба.

Добавим, что в этом сезоне Арда Гюлер провел 13 матчей и отметился одним ассистом.