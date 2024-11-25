Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Несколько европейских клубов проявляют интерес к талантливому полузащитнику Реала
Зимой назревает интересная борьба за этого игрока
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ранее Арда Гюлер выглядел неприкосновенным в "Реале", который настаивал на том, чтобы удержать игрока и интегрировать его в основной состав команды Карло Анчелотти на более регулярной основе. Однако у талантливого молодого полузащитника это не сработало, и теперь, похоже, ему могут позволить уехать в аренду, чтобы получить больше игрового времени.
По информации Caught Offside, "Арсенал" давно нацелился на 19-летнего игрока, однако у "канониров" появились конкуренты. Большой интерес к футболисту также проявляют "Астон Вилла", "Милан" и "Ювентус", которые также заинтересованы в услугах турка. "Россонери" и "старая синьора" выглядят очень привлекательными для дальнейшего развития карьеры футболиста, но игровое время, несомненно, будет приоритетом номер один для него, когда дело дойдет до выбора следующего клуба.
Добавим, что в этом сезоне Арда Гюлер провел 13 матчей и отметился одним ассистом.
Популярное сейчас
- В матче Динамо – Черноморец зафиксирован редкий для футбола случай
- "Так судить нельзя". Судейский эксперт резко раскритиковал решение арбитра в одном из матчей УПЛ
- Серия А. Наполи - Рома 1:0. Перекладина разделила Лукаку и Довбика
- АПЛ. Манчестер Сити – Тоттенхэм 0:4. Классический погром на Этихаде, но есть нюанс
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- Шахтер в ЛЧ, Динамо в ЛЕ, Дер-Класикер и Ливерпуль – Сити. Расписание футбола на 25 ноября – 1 декабря