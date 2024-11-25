Рубен Аморим хочет вернуть в МЮ бывшего воспитанника академии клуба

Эйнджел Гомес произвел большое впечатление с тех пор, как покинул "Манчестер Юнайтед" еще юношей, и, похоже, его выступления в Лиге 1 убедили нового босса "красных дьяволов" Рубена Аморима в том, что он может стать полезным активом для его команды. Англичанин является одним из ценных игроков "Лилля" поэтому интерес к нему не является неожиданностью, а его контрактная ситуация с французским клубом, несомненно, также сделает его привлекательной возможностью.

Как сообщает Caught Offside, бывший воспитанник "МЮ" летом 2025 года станет свободным агентом, что может помочь "манкунианцам" либо подписать его по дешевке в январе этого года, либо же вернуть своего бывшего игрока без необходимости платить за него следующим летом. Однако, многие европейские клубы также заинтересованы в приобретении 24-летнего футболиста. "Арсенал" и "Челси" также наблюдают за Гомесом, а такие команды, как "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Ньюкасл", "Атлетико Мадрид" и "Наполи" также могут принять участие в переговорах, если он станет доступным. Сам полузащитник хотел бы вернуться на "Олд Траффорд", если это возможно, поскольку игрок стремится получить трехлетний контракт с возможностью продления еще на один год.

Добавим, что в этом сезоне Эйнджел Гомес сыграл 15 матчей, где отметился голом и результативной передачей.