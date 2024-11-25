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Слот: В конце прошлого сезона Арсенал лидировал с отрывом в восемь очков, но Сити вернулся и выиграл титул
Далеко не все решено
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот высказался о преимуществе своей команды в чемпионской гонке в АПЛ.
На данный момент "красные" занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, опережая ближайшего пресследователя "Манчестер Сити" на восемь очков.
"Это комфортное преимущество, но мы также знаем, что нам пришлось приложить, чтобы его добиться и одержать эти победы. И мне остается только показать игрокам, что, по-моему, в одном или двух матчах мы побеждали с большим отрывом, в остальных - с небольшим.
В прошлом году, даже в конце сезона, "Арсенал" лидировал с отрывом в восемь очков, но "Сити" вернулся и выиграл титул.
Конкурируя с "Арсеналом", "Сити", "Челси" и всеми остальными командами - "Тоттенхэм" вчера тоже был великолепен - все они способны выиграть так много игр подряд. Так что приятно иметь такое положение, но мы определенно не собираемся расслабляться", - цитирует Слота The Mirror.
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