Слот: В конце прошлого сезона Арсенал лидировал с отрывом в восемь очков, но Сити вернулся и выиграл титул

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот высказался о преимуществе своей команды в чемпионской гонке в АПЛ.

На данный момент "красные" занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, опережая ближайшего пресследователя "Манчестер Сити" на восемь очков.

"Это комфортное преимущество, но мы также знаем, что нам пришлось приложить, чтобы его добиться и одержать эти победы. И мне остается только показать игрокам, что, по-моему, в одном или двух матчах мы побеждали с большим отрывом, в остальных - с небольшим.

В прошлом году, даже в конце сезона, "Арсенал" лидировал с отрывом в восемь очков, но "Сити" вернулся и выиграл титул.

Конкурируя с "Арсеналом", "Сити", "Челси" и всеми остальными командами - "Тоттенхэм" вчера тоже был великолепен - все они способны выиграть так много игр подряд. Так что приятно иметь такое положение, но мы определенно не собираемся расслабляться", - цитирует Слота The Mirror.