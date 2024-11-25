Ноттингем близок к продлению контракта с универсальным игроком команды

Ола Айна является одним из создателей прекрасных результатов "Ноттингема" в этом сезоне, играя на позиции правого и левого защитника. Учитывая его впечатляющую форму, экс-футболист "Торино" будет вознагражден руководством "лесников" в ближайшее время.

Как информирует The Athletic, "Ноттингем" приближается к подписанию долгосрочного контракта с Ола Айной. Англичане ведут переговоры с его окружением о продлении соглашения на значительно лучших условиях. Это делается для того, чтобы избежать любых заинтересованных сторон, которые в январе попытаются заполучить услуги нигерийца, так как его действующее соглашение рассчитано до конца сезона. Ожидается, что официальное объявление о продлении контракта будет сделано на этой неделе.

Добавим, что Ола Айна в нынешней кампании провел 12 матчей и отметился одним забитым мячом.