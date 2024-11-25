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Звездный нападающий Ливерпуля дал ответ на вопрос о своем будущем в клубе

Англия

Известно, останется ли ключевой игрок в команде на следующий сезон

Звездный нападающий Ливерпуля дал ответ на вопрос о своем будущем в клубе

Getty Images / Global Images Ukraine

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Звездный 32-летний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал свое будущее в клубе, отвечая на вопросы журналистов после матча с «Саутгемптоном» (2:3).

"Что ж, уже почти декабрь, а я пока что не получал предложений остаться в клубе. Расстраивает ли это меня? Конечно. Пожалуй, на данный момент я ближе к тому, чтобы покинуть клуб, чем остаться", — сказал Салах.

"Я не собираюсь заканчивать свою карьеру в ближайшее время, поэтому я продолжаю играть. Мы постараемся выиграть Премьер-лигу и, надеюсь, Лигу чемпионов. Я разочарован, но увидим, что будет".

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Также Салах прокомментировал свое желание остаться в клубе, ведь он чувствует связь с болельщиками.

"Я нахожусь в клубе уже много лет. Такого клуба, как "Ливерпуль", просто не существует. Я люблю болельщиков, а они любят меня. Решение о моем будущем сейчас не в моих руках или руках болельщиков. Я просто делаю все возможное, потому что я стараюсь отдать все ради себя и клуба", — добавил он.

Напомним, что действующий контракт Мохамеда Салаха с "Ливерпулем" рассчитан до июня 2025 года.

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В этом сезоне египтянин принял участие в 18 матчах на клубном уровне, забив 12 голов и отдав 10 ассистов.

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Андрей Журба
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