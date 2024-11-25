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Эрлинг Холанд подчеркнул достижения Килиана Мбаппе в ПСЖ

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Однако этот раздел француза уже в прошлом

Эрлинг Холанд подчеркнул достижения Килиана Мбаппе в ПСЖ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Килиан Мбаппе летом покинул "ПСЖ" и перешел в мадридский "Реал". Французский нападающий стабильно забивал более 50 голов за "парижан" и его отсутствие вполне сказывается на выступлениях столичного клуба в этом сезоне. "Манчестер Сити" в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов будут встречаться с "ПСЖ", однако форвард "горожан" Эрлинг Холанд отметил, что "красно-синие" с Килианом и без него - это все же две разные команды.

"Если "ПСЖ" будет менее сильным без Мбаппе? Килиан сделал невероятные вещи для "ПСЖ". Думаю, им его, конечно, не хватает. Посмотрите на все, чего он достиг. Но теперь им придется строить новую эру с новыми игроками, но "ПСЖ" всегда будет хорошей командой. Это очень большой клуб, поэтому там всегда будет большая команда. Будет тяжело играть против них (22 января), но это будет отличная игра, которую стоит посмотреть", - цитирует Холанда Foot Mercato.

Отметим, что за время своего пребывания в "ПСЖ" Килиан Мбаппе выиграл 15 трофеев: Лигу 1 (6 раз), Кубок Франции (4 раза), Кубок лиги (дважды) и Суперкубок Франции (трижды).

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Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд “ПСЖ”
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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
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