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Лондонские клубы готовы соревноваться между собой за трансфер звездного нападающего Ньюкасла
Форвард решил не продлевать контракт с клубом
Getty Images / Global Images Ukraine
Как сообщает TEAMtalk, лондонский "Челси" присоединился к гонке за Александера Исака вместе с "Арсеналом".
Сообщается, что недавно "Челси" отправил запрос "Ньюкаслу" относительно их нападающего — Александера Исака, но "сороки" будут требовать не менее 115 миллионов фунтов за своего 25-летнего нападающего. Известно, что "канониры" тоже активно следят за игроком.
Ранее источники TEAMtalk отмечали, что Исак хочет играть за клуб, который постоянно играет в Лиге чемпионов и ведет борьбу за трофеи. Несмотря на это, "Ньюкасл" хочет предложить Исаку новый выгодный контракт, но шведский нападающий на данный момент не спешит с этим решением. В одном из недавних интервью он отказался комментировать ситуацию относительно его переговоров с клубом.
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В этом сезоне Александер Исак провел 11 матчей за "Ньюкасл" во всех турнирах, забив 5 голов и отдав 2 ассиста. По версии портала Transfermarkt его стоимость составляет 75 миллионов евро.
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