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Лестер и Фулхэм проявляют интерес к молодому нападающему Брайтона
Сам футболист хочет уйти из своего клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Эван Фергюсон недоволен количеством игрового времени в "Брайтоне". 20-летний нападающий "чаек" хочет сменить клубную прописку в ближайшее время.
Как сообщает Football Insider, "Лестер" и "Фулхэм" проявляют интерес к молодому ирландцу. Лондонцы определили центрфорварда своим главным приоритетом на январь, в то время, как оставшиеся без менеджера "лисы" нуждаются в усилении, чтобы продолжить борьбу за выживание в Премьер-лиге. Действующий контракт игрока с "чайками" рассчитан до июня 2029 года. По данным transfermarkt, его стоимость составляет 45 млн евро.
Добавим, что в этом сезоне Эван Фергюсон провел 9 матчей и отметился одним забитым мячом.
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