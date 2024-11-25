  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Лестер и Фулхэм проявляют интерес к молодому нападающему Брайтона
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лестер и Фулхэм проявляют интерес к молодому нападающему Брайтона

Англия

Сам футболист хочет уйти из своего клуба

Лестер и Фулхэм проявляют интерес к молодому нападающему Брайтона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Эван Фергюсон недоволен количеством игрового времени в "Брайтоне". 20-летний нападающий "чаек" хочет сменить клубную прописку в ближайшее время.

Как сообщает Football Insider, "Лестер" и "Фулхэм" проявляют интерес к молодому ирландцу. Лондонцы определили центрфорварда своим главным приоритетом на январь, в то время, как оставшиеся без менеджера "лисы" нуждаются в усилении, чтобы продолжить борьбу за выживание в Премьер-лиге. Действующий контракт игрока с "чайками" рассчитан до июня 2029 года. По данным transfermarkt, его стоимость составляет 45 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Эван Фергюсон провел 9 матчей и отметился одним забитым мячом.

По теме
yellow-arrow
Арсенал заинтересован в подписании звездного полузащитника Милана
yellow-arrow
Астон Вилла сделает предложение по приобретению полузащитника Аякса
yellow-arrow
Лестер ищет нового тренера. Известны имена кандидатов, которые могут возглавить клуб
Фулхэм (Лондон) Брайтон энд Хоув Альбион Лестер Сити Эван Фергюсон
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости