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Между Ливерпулем и агентом Салаха продолжаются постоянные разговоры относительно его нового контракта
Важное уточнение относительно будущего форварда мерсисайдцев
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Многие болельщики "Ливерпуля" остались шокированы заявлением Мохамеда Салаха о том, что он не получал никаких предложений от клуба относительно нового контракта. Однако есть несколько нюансов.
Издание The Athletic уточняет, что между спортивным директором "Ливерпуля" Ричардом Хьюзом и агентом Мохамеда Салаха установлен постоянный контакт — продолжаются переговоры, подразумевающие устное обсуждение условий нового соглашения, что лишь впоследствии приводит, как правило, к официальному предложению от клуба.
"Ливерпуль" хочет сохранить 32-летнего Салаха в команде, но это должна быть правильная сделка с финансовой точки зрения, поскольку они стремятся разумно использовать свои ресурсы. Также дополнительная сложность заключается в том, что Ричард Хьюз сейчас параллельно пытается договориться о продлении контрактов еще с двумя ключевыми футболистами: Вирджилом ван Дейком и Трентом Александером-Арнольдом.
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Напомним, что каждый из этих трех игроков может заключить предварительные соглашения с зарубежными клубами, начиная с 1 января 2025 года, ведь их контракты с "Ливерпулем" завершаются в конце этого сезона.
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