Лестер ищет нового тренера. Известны имена кандидатов, которые могут возглавить клуб

После увольнения Стива Купера с поста главного тренера "Лестера", английский клуб ищет нового менеджера, которым, вероятнее всего, станет бывший наставник "Челси" и "Брайтона" — Грэм Поттер.

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Как сообщает издание The Telegraph, Стив Купер был шокированновостью о его увольнении из "Лестера" после всего 157 дней проведенных у руля команды. Владельцы клуба были вынуждены принять такое безжалостное решение из-за неутешительных результатов в последних матчах и опасений относительно возможного вылета из АПЛ.

Ожидается, что клуб объявит имя нового главного тренера на этой неделе, накануне матча против "Брентфорда". Грэм Поттер, Дэвид Мойес и Рууд ван Нистелрой считаются основными претендентами на эту должность.

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Напомним, что Грэм Поттер уже вел переговоры с "Лестером" задолго до назначением Стива Купера, но переговоры провалились из-за ряда факторов, включая неопределенность в то время относительно возможного снятия очков.