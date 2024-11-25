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Лестер ищет нового тренера. Известны имена кандидатов, которые могут возглавить клуб

Англия

Окончательное решение будет принято на этой неделе

Лестер ищет нового тренера. Известны имена кандидатов, которые могут возглавить клуб

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

После увольнения Стива Купера с поста главного тренера "Лестера", английский клуб ищет нового менеджера, которым, вероятнее всего, станет бывший наставник "Челси" и "Брайтона" — Грэм Поттер.

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Как сообщает издание The Telegraph, Стив Купер был шокированновостью о его увольнении из "Лестера" после всего 157 дней проведенных у руля команды. Владельцы клуба были вынуждены принять такое безжалостное решение из-за неутешительных результатов в последних матчах и опасений относительно возможного вылета из АПЛ.

Ожидается, что клуб объявит имя нового главного тренера на этой неделе, накануне матча против "Брентфорда". Грэм Поттер, Дэвид Мойес и Рууд ван Нистелрой считаются основными претендентами на эту должность.

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Напомним, что Грэм Поттер уже вел переговоры с "Лестером" задолго до назначением Стива Купера, но переговоры провалились из-за ряда факторов, включая неопределенность в то время относительно возможного снятия очков.

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Лестер Сити Грэм Поттер Стив Купер
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Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Андрей Журба
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