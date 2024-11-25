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Лестер ищет нового тренера. Известны имена кандидатов, которые могут возглавить клуб
Окончательное решение будет принято на этой неделе
Getty Images / Global Images Ukraine
После увольнения Стива Купера с поста главного тренера "Лестера", английский клуб ищет нового менеджера, которым, вероятнее всего, станет бывший наставник "Челси" и "Брайтона" — Грэм Поттер.
Как сообщает издание The Telegraph, Стив Купер был шокированновостью о его увольнении из "Лестера" после всего 157 дней проведенных у руля команды. Владельцы клуба были вынуждены принять такое безжалостное решение из-за неутешительных результатов в последних матчах и опасений относительно возможного вылета из АПЛ.
Ожидается, что клуб объявит имя нового главного тренера на этой неделе, накануне матча против "Брентфорда". Грэм Поттер, Дэвид Мойес и Рууд ван Нистелрой считаются основными претендентами на эту должность.
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Напомним, что Грэм Поттер уже вел переговоры с "Лестером" задолго до назначением Стива Купера, но переговоры провалились из-за ряда факторов, включая неопределенность в то время относительно возможного снятия очков.
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