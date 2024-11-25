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Астон Вилла сделает предложение по приобретению полузащитника Аякса
Бирмингемцы хотят укрепить центр поля
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Кеннет Тейлор зарекомендовал себя одним из важных игроков "Аякса".У 22-летнего футболиста осталось два года контракта, однако уже определенные клубы будут делать конкретные шаги по трансферу нидерландца.
Как сообщает Football Insider, "Астон Вилла" сделает предложение за приобретение полузащитника в размере 30 млн фунтов стерлингов. Унаи Эмери заинтересован в приобретении новых полузащитников в январе, поскольку он хочет усилить команду, чтобы дать ей лучшие шансы на попадание в Лигу чемпионов. "Аякс" не очень хочет его отпускать, поэтому возможно, что амстердамцы могут ответить отказом на трансфер нидерландца.
Добавим, что в этом сезоне Кеннет Тейлор сыграл 22 матчей, где отметился 6 голами и 4 ассистами.
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