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Астон Вилла сделает предложение по приобретению полузащитника Аякса

Англия

Бирмингемцы хотят укрепить центр поля

Астон Вилла сделает предложение по приобретению полузащитника Аякса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Кеннет Тейлор зарекомендовал себя одним из важных игроков "Аякса".У 22-летнего футболиста осталось два года контракта, однако уже определенные клубы будут делать конкретные шаги по трансферу нидерландца.

Как сообщает Football Insider, "Астон Вилла" сделает предложение за приобретение полузащитника в размере 30 млн фунтов стерлингов. Унаи Эмери заинтересован в приобретении новых полузащитников в январе, поскольку он хочет усилить команду, чтобы дать ей лучшие шансы на попадание в Лигу чемпионов. "Аякс" не очень хочет его отпускать, поэтому возможно, что амстердамцы могут ответить отказом на трансфер нидерландца.

Добавим, что в этом сезоне Кеннет Тейлор сыграл 22 матчей, где отметился 6 голами и 4 ассистами.

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Астон Вилла (Бирмингем) Аякс (Амстердам)
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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