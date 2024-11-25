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Арсенал заинтересован в подписании звездного полузащитника Милана
Игроком лично интересуется главный тренер команды
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета хочет видеть в команде ключевого полузащитника "Милана".
Согласно информации от издания Fichajes, Тиджани Рейндерс является одним из тех игроков, которым восхищается Микель Артета. Главный тренер "Арсенала" ценит универсальность нидерландского полузащитника и хочет видеть его в своей команде.
Считается, что "канониры" будут готовы приложить значительные финансовые усилия, чтобы попытаться подписать 26-летнего талантливого полузащитника сборной Нидерландов. Однако "Милан" не собирается прощаться со своим важным игроком, поэтому его стоимость может значительно возрасти в преддверии летнего трансферного окна. Напомним, что контракт Тиджани Рейндерса с "Миланом" рассчитан до 2028 года.
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В этом сезоне Рейндерс принял участие в 15 матчах "Милана" во всех турнирах, забив 4 гола и отдав три ассиста. Его стоимость по версии портала Transfermarkt составляет 30 миллионов евро.
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