Клуб Премьер-лиги проявляет интерес к Луису Энрике

"Ботафого" сейчас борется за чемпионство, где соревнования уже находятся на финишной прямой. Немало игроков "бело-черных" находятся на радарах европейских клубов, поэтому бразильцы готовятся к возможной распродаже главных активов "славных".

Как информирует Football Insider, "Эвертон" работает над трансфером 23-летнего Луиса Энрике. "Ботафого" не хочет терять вингера и оценил его в 25 млн фунтов стерлингов, пытаясь оттолкнуть любые потенциальные заинтересованные клубы. Ценник на бразильца считается очень высоким для любого клуба, который хочет его подписать, но "Эвертон", возможно, сможет обойти эту проблему. Новый владелец "ирисок" готов выделить средства, чтобы помочь усилить команду Шона Дайча и сохранить прописку в АПЛ.

Добавим, что в этом году Луис Энрике сыграл 50 матчей, где отметился 11 голами и 5 ассистами.