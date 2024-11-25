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Де Брюйне высказался о своем будущем в Манчестер Сити
Честно говоря, я не знаю, что будет дальше (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник Кевин Де Брюйне высказался о своем будущем в "Манчестер Сити".
"Честно говоря, я не знаю, что будет дальше. Сейчас я сосредоточен на своем выздоровлении после травмы. Хочу вернуться на поле и почувствовать себя снова уверенно. Все остальные вопросы отошли на второй план.
Будут переговоры, посмотрим", - сказал Кевин.
Контракт бельгийца с "горожанами" истекает уже в июне 2025 года. В целом Де Брюйне провел девять матчей в этом сезоне, отметившись одним голом и одной голевой передачей.
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