Полузащитник Кевин Де Брюйне высказался о своем будущем в "Манчестер Сити".

"Честно говоря, я не знаю, что будет дальше. Сейчас я сосредоточен на своем выздоровлении после травмы. Хочу вернуться на поле и почувствовать себя снова уверенно. Все остальные вопросы отошли на второй план. Будут переговоры, посмотрим", - сказал Кевин.

Контракт бельгийца с "горожанами" истекает уже в июне 2025 года. В целом Де Брюйне провел девять матчей в этом сезоне, отметившись одним голом и одной голевой передачей.