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Тренер Манчестер Сити - о 5 поражениях команды подряд: Мы продолжаем стараться
Специалист поделился своими мыслями
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о 5 поражениях команды подряд во всех турнирах.
"Готовьтесь к следующей игре, старайтесь победить их - "Фейеноорд". Я не знаю, что еще сказать. Это то же самое, что выиграть семь матчей подряд? Что я должен изменить? Невозможно. Игроки сыграли много минут, у нас есть травмированные игроки. Это необычно.
Просто потому, что эта команда выигрывала много, много, много, много на протяжении многих, многих, многих лет. Я думаю, что в этой ситуации мы должны идти прямо к нашим принципам. Мы создаем много моментов. Мы не выигрываем дуэли. Мы должны бежать назад, потому что наших первых центральных защитников нет. Родри нет.
Если не во вторник, то в следующее воскресенье. Если нет, то в следующей игре. Мы продолжаем стараться", - сказал Пеп.
Напомним, что матч Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Фейеноорд" стартует 26 ноября в 22:00 по киевскому времени.
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