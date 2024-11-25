Тренер Манчестер Сити - о 5 поражениях команды подряд: Мы продолжаем стараться

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о 5 поражениях команды подряд во всех турнирах.

"Готовьтесь к следующей игре, старайтесь победить их - "Фейеноорд". Я не знаю, что еще сказать. Это то же самое, что выиграть семь матчей подряд? Что я должен изменить? Невозможно. Игроки сыграли много минут, у нас есть травмированные игроки. Это необычно.

Просто потому, что эта команда выигрывала много, много, много, много на протяжении многих, многих, многих лет. Я думаю, что в этой ситуации мы должны идти прямо к нашим принципам. Мы создаем много моментов. Мы не выигрываем дуэли. Мы должны бежать назад, потому что наших первых центральных защитников нет. Родри нет.

Если не во вторник, то в следующее воскресенье. Если нет, то в следующей игре. Мы продолжаем стараться", - сказал Пеп.