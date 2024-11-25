Гвардиола прокомментировал ситуацию с контрактом ключевого игрока своей команды

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал переговоры по новому контракту Кевина Де Брюйне с клубом во время своей пресс-конференции накануне игры в Лиге чемпионов против "Фейеноорда".

"Я не знаю, что они обсуждают. Я знаю, что Кевин имеет выбор, он сделает его самостоятельно, как это делал Давид Сильва или другие игроки. Честно говоря, я почти уверен, что он хочет закончить свою карьеру здесь, в Манчестере. Или в этом сезоне, или в следующем, будучи лучшим игроком, играя на самом высоком уровне".

Контракт 33-летнего Кевина Де Брюйне с "Манчестер Сити" истекает в конце этого сезона. Для бельгийца этот год станет юбилейным, десятым в манчестерском клубе.

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Напомним, что матч "Манчестер Сити" - "Фейенорд" состоится во вторник 26-го ноября. Начало игры в 22:00.