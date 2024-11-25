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Популярный британский певец извинился перед Аморимом за неприятный инцидент после матча
Едва не сорвал послематчевую студию с участием тренера МЮ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Популярный во всем мире британский певец Эд Ширан, который с детства является ярым болельщиком "Ипсвича", едва не сорвал интервью Рубена Аморима после его дебютного матча в АПЛ во главе "Манчестер Юнайтед", в котором "красные дьяволы" сыграли вничью с "трактористами".
Прямо во время послематчевой студии на Sky Sports Ширан внезапно появился в кадре телетрансляции, проигнорировав Аморима, который в то время давал комментарий в присутствии ведущих.
В своем посте в Instagram 33-летний певец написал следующее:
"Извините, если мои действия оскорбили Аморима вчера. Я действительно не знал, что у него в это время берут интервью. Я внезапно появился у поля, чтобы поздороваться с Джейми Реднаппом. Это была отличная игра для обеих команд, поздравления всем, кто причастен к этому результату".
???? Ed Sheeran has publicly apologised to Rúben Amorim after interrupting his Sky Sports interview last night— Beyond United (@BeyondUTD1) November 25, 2024
[????️-@SkySports ] pic.twitter.com/tCDAYWTp3o
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Напомним, что с 2021 года личный бренд Эда Ширана является титульным партнером "Ипсвича". Летом этого года он приобрел миноритарный пакет акций клуба, поскольку "трактористы" впервые за 22 года вернулись в АПЛ.
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