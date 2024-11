Популярный британский певец извинился перед Аморимом за неприятный инцидент после матча

Популярный во всем мире британский певец Эд Ширан, который с детства является ярым болельщиком "Ипсвича", едва не сорвал интервью Рубена Аморима после его дебютного матча в АПЛ во главе "Манчестер Юнайтед", в котором "красные дьяволы" сыграли вничью с "трактористами".

Прямо во время послематчевой студии на Sky Sports Ширан внезапно появился в кадре телетрансляции, проигнорировав Аморима, который в то время давал комментарий в присутствии ведущих.

В своем посте в Instagram 33-летний певец написал следующее:

???? Ed Sheeran has publicly apologised to Rúben Amorim after interrupting his Sky Sports interview last night



