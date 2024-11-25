  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Популярный британский певец извинился перед Аморимом за неприятный инцидент после матча
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Популярный британский певец извинился перед Аморимом за неприятный инцидент после матча

Англия

Едва не сорвал послематчевую студию с участием тренера МЮ

Популярный британский певец извинился перед Аморимом за неприятный инцидент после матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Популярный во всем мире британский певец Эд Ширан, который с детства является ярым болельщиком "Ипсвича", едва не сорвал интервью Рубена Аморима после его дебютного матча в АПЛ во главе "Манчестер Юнайтед", в котором "красные дьяволы" сыграли вничью с "трактористами".

Прямо во время послематчевой студии на Sky Sports Ширан внезапно появился в кадре телетрансляции, проигнорировав Аморима, который в то время давал комментарий в присутствии ведущих.

В своем посте в Instagram 33-летний певец написал следующее:

"Извините, если мои действия оскорбили Аморима вчера. Я действительно не знал, что у него в это время берут интервью. Я внезапно появился у поля, чтобы поздороваться с Джейми Реднаппом. Это была отличная игра для обеих команд, поздравления всем, кто причастен к этому результату".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что с 2021 года личный бренд Эда Ширана является титульным партнером "Ипсвича". Летом этого года он приобрел миноритарный пакет акций клуба, поскольку "трактористы" впервые за 22 года вернулись в АПЛ.

По теме
yellow-arrow
ПСЖ заинтересован в подписании звездного вингера Манчестер Юнайтед
yellow-arrow
Гвардиола высказался о матче Манчестер Сити против Фейеноорда в ЛЧ
yellow-arrow
Гвардиола прокомментировал ситуацию с контрактом ключевого игрока своей команды
Манчестер Юнайтед Ипсвич Таун Рубен Аморим
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
X
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости