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Голкипер Тоттенхэма успешно перенес операцию
Сроки восстановления игрока пока что неизвестны
Фото: "Тоттенхэм"
Голкипер "Тоттенхэма" Гульельмо Викарио успешно перенес операцию.
Футболист был прооперирован из-за перелома правой лодыжки. Сроки его восстановления пока что неизвестны.
Викарио получил травму во время матча в АПЛ против "Манчестер Сити".
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Источник:Тottenham
Опубликовал: Екатерина Власова
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