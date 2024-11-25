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Голкипер Тоттенхэма успешно перенес операцию

Англия

Сроки восстановления игрока пока что неизвестны

Голкипер Тоттенхэма успешно перенес операцию

Фото: "Тоттенхэм"

Новина українською

Голкипер "Тоттенхэма" Гульельмо Викарио успешно перенес операцию.

Футболист был прооперирован из-за перелома правой лодыжки. Сроки его восстановления пока что неизвестны.

Викарио получил травму во время матча в АПЛ против "Манчестер Сити".

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Тоттенхэм (Лондон) Гульельмо Викарио
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Источник:
Тottenham
Опубликовал: Екатерина Власова
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