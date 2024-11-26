Гвардиола: Возможно, через месяц я не буду тренировать Манчестер Сити

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола на фоне провальных результатов заявил, что не исключает своего ухода из клуба.

“Нам понадобилось всего два часа, чтобы подписать новый контракт с клубом. Я хотел бы здесь работать еще два года, но я знаю, что этого не будет, если результаты будут плохими. Если клуб не будет показывать хорошие результаты, наши болельщики и руководство спросят, что происходит”.

“Может быть, через месяц я не буду тренировать “Манчестер Сити”. Я заслужил новый контракт, но если мы не улучшим результаты, то нужны изменения", – рассказал Гвардиола.

"Горожане" все еще занимают второе место в АПЛ, но отставание от "Ливерпуля" увеличилось до 8 очков.