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Гвардиола: Возможно, через месяц я не буду тренировать Манчестер Сити
Испанский специалист предполагает, что ему придется покинуть свой пост
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола на фоне провальных результатов заявил, что не исключает своего ухода из клуба.
“Нам понадобилось всего два часа, чтобы подписать новый контракт с клубом. Я хотел бы здесь работать еще два года, но я знаю, что этого не будет, если результаты будут плохими. Если клуб не будет показывать хорошие результаты, наши болельщики и руководство спросят, что происходит”.
“Может быть, через месяц я не буду тренировать “Манчестер Сити”. Я заслужил новый контракт, но если мы не улучшим результаты, то нужны изменения", – рассказал Гвардиола.
"Горожане" все еще занимают второе место в АПЛ, но отставание от "Ливерпуля" увеличилось до 8 очков.
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