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МЮ проявляет интерес к защитнику Вулверхэмптона

Англия

На этого игрока также претендуют другие клубы

МЮ проявляет интерес к защитнику Вулверхэмптона

Getty Images / Global Images Ukraine

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Травмы Люка Шоу и Тайрелла Маласии заставляют Рубена Аморима искать игрока на позиции левого защитника. Португальский специалист определился с кандидатурой, которую он хочет видеть на "Олд Траффорд".

Как сообщает The Sun, "МЮ" заинтересован в услугах Райана Аита-Нури из "Вулверхэмптона". Контракт алжирца истекает летом 2026 года, и считается, что он хочет покинуть "Молинью". Впрочем, "манкунианцам" придется за него побороться с "Ливерпулем", который также хочет видеть защитника у себя.

Добавим, что в этом сезоне Райан Аит-Нури сыграл 13 матчей, где отметился 3 голами и 2 ассистами.

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Источник:
The Sun
Опубликовал: Александр Гресь
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