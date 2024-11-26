МЮ проявляет интерес к защитнику Вулверхэмптона

Травмы Люка Шоу и Тайрелла Маласии заставляют Рубена Аморима искать игрока на позиции левого защитника. Португальский специалист определился с кандидатурой, которую он хочет видеть на "Олд Траффорд".

Как сообщает The Sun, "МЮ" заинтересован в услугах Райана Аита-Нури из "Вулверхэмптона". Контракт алжирца истекает летом 2026 года, и считается, что он хочет покинуть "Молинью". Впрочем, "манкунианцам" придется за него побороться с "Ливерпулем", который также хочет видеть защитника у себя.

Добавим, что в этом сезоне Райан Аит-Нури сыграл 13 матчей, где отметился 3 голами и 2 ассистами.