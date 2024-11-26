  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Конец победной серии сорок. Ньюкасл - Вест Хэм 0:2. Видео голов и обзор матча
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Конец победной серии сорок. Ньюкасл - Вест Хэм 0:2. Видео голов и обзор матча

Англия

Заскочить в топ-6 "Ньюкаслу" не удалось

Конец победной серии сорок. Ньюкасл - Вест Хэм 0:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Ньюкасл" проиграл "Вест Хэму" в домашнем матче 12-го тура английской Премьер-лиги.

Победу "молотобойцам" принесли Томаш Соучек и Аарон Ван-Биссака.

Таким образом, у "Ньюкасла" прервалась трехматчевая выигрышная серия. Также "сороки" опускаются на 10-е место в таблице АПЛ. "Вест Хэм" теперь 14-й.

АПЛ, 12-й тур

Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

"Ньюкасл" — "Вест Хэм" 0:2

Голы: Соучек (10), Ван-Биссака (53)

По теме
yellow-arrow
Три клуба АПЛ внимательно следят за ключевым игроком Вулверхэмптона
yellow-arrow
Де Брюйне опередил легенду Манчестер Сити по одному показателю
yellow-arrow
Не просил замену. Голкипер английского топ-клуба 60 минут играл с травмой
Ньюкасл Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости