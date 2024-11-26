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Конец победной серии сорок. Ньюкасл - Вест Хэм 0:2. Видео голов и обзор матча
Заскочить в топ-6 "Ньюкаслу" не удалось
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ньюкасл" проиграл "Вест Хэму" в домашнем матче 12-го тура английской Премьер-лиги.
Победу "молотобойцам" принесли Томаш Соучек и Аарон Ван-Биссака.
Таким образом, у "Ньюкасла" прервалась трехматчевая выигрышная серия. Также "сороки" опускаются на 10-е место в таблице АПЛ. "Вест Хэм" теперь 14-й.
АПЛ, 12-й тур
Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)
"Ньюкасл" — "Вест Хэм" 0:2
Голы: Соучек (10), Ван-Биссака (53)
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