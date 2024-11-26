Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тоттенхэм может быть вынужден выйти на зимний трансферный рынок, чтобы подписать нового вратаря
К сожалению, кадровые потери влияют на это решение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Викарио был одним из героев "Тоттенхэма" в победе над "Манчестер Сити" со счетом 4:0, несмотря на то, что получил травму в борьбе с Савиньо еще до перерыва. После игры итальянец пожаловался на боль, но он и "шпоры" были ошеломлены, когда узнали, что он получил перелом правой лодыжки, который потребовал операции.
Как информирует The Telegraph, "Тоттенхэм" может быть вынужден выйти на январский трансферный рынок, чтобы подписать нового вратаря. Гульельмо Викарио выбыл на несколько месяцев и теперь Анге Постекоглу придется полагаться на 36-летнего Фрейзера Форстера. До января у лондонцев будет тяжелый отрезок, поскольку на этой неделе они встретятся с "Ромой" в Лиге Европы перед игрой с "Фулхэмом". Они также будут играть с "Челси" и "Ливерпулем" в чемпионате и примут "МЮ" в четвертьфинале Кубка лиги до начала зимнего трансферного окна.
Добавим, что в этом сезоне Гульельмо Викарио провел 15 матчей, из которых 4 сыграл на ноль, пропустив в общей сложности 15 голов.
Популярное сейчас
- Тренер Металлиста 1925 рассказал о трансферных планах на зимнее межсезонье
- "Делегат получил 2500 гривен. Но, кто вообще пишет о взятке?!": новые подробности скандала в матче Кубка Украины
- Надо не допустить хотя бы одно из двух условий. Украина может упасть на уровень первого квалификационного раунда ЛЧ
- Унижение Пепа. Ман Сити — Тоттенхэм 0:4. Видео голов и обзор матча
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса