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Тоттенхэм может быть вынужден выйти на зимний трансферный рынок, чтобы подписать нового вратаря

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К сожалению, кадровые потери влияют на это решение

Тоттенхэм может быть вынужден выйти на зимний трансферный рынок, чтобы подписать нового вратаря

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Викарио был одним из героев "Тоттенхэма" в победе над "Манчестер Сити" со счетом 4:0, несмотря на то, что получил травму в борьбе с Савиньо еще до перерыва. После игры итальянец пожаловался на боль, но он и "шпоры" были ошеломлены, когда узнали, что он получил перелом правой лодыжки, который потребовал операции.

Как информирует The Telegraph, "Тоттенхэм" может быть вынужден выйти на январский трансферный рынок, чтобы подписать нового вратаря. Гульельмо Викарио выбыл на несколько месяцев и теперь Анге Постекоглу придется полагаться на 36-летнего Фрейзера Форстера. До января у лондонцев будет тяжелый отрезок, поскольку на этой неделе они встретятся с "Ромой" в Лиге Европы перед игрой с "Фулхэмом". Они также будут играть с "Челси" и "Ливерпулем" в чемпионате и примут "МЮ" в четвертьфинале Кубка лиги до начала зимнего трансферного окна.

Добавим, что в этом сезоне Гульельмо Викарио провел 15 матчей, из которых 4 сыграл на ноль, пропустив в общей сложности 15 голов.

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Тоттенхэм (Лондон) Гульельмо Викарио
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Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Александр Гресь
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