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Не просил замену. Голкипер английского топ-клуба 60 минут играл с травмой

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Вот это характер!

Не просил замену. Голкипер английского топ-клуба 60 минут играл с травмой

Getty Images/Global Images Ukraine

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Голкипер английского топ-клуба 60 минут играл с травмой.

Вратарь "Тоттенхэма" Гульельмо Викарио рассказал в своём профиле Instagram, что целый час он играл со сломанной костью лодыжки.

Викарио обратился к болельщикам в Instagram

"Иногда футбол дает тебе свои максимумы, а иногда бросает тебе вызов так, как ты не ожидаешь. 60 минут сыграл на "Этихаде" со сломанной костью лодыжки, отдав абсолютно все, что у меня было для команды. К сожалению, этого не удалось избежать. Мне нужна была операция", - сказал Викарио.

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"Я разочарован, что не смогу помочь команде некоторое время. Огромное спасибо врачам и персоналу. Операция прошла успешно, и с завтрашнего дня я буду упорно трудиться, чтобы стать сильнее, здоровее и готов снова отдать все за вас.

Спасибо фанатам "Шпоры" за любовь. Скоро увидимся на поле", —написал Викарио

В этом сезоне Викарио провёл 18 матчей за "Тоттенхэм" во всех турнирах. Он пропустил 15 голов и 4 матча сыграл "всухую".

"Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Сити" в выездном матче со счётом 4:0 и сейчас занимает 6-ю строчку в турнирной таблице.

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Источник:
Instagram
Опубликовал: Владислав Прийменко
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