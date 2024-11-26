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Де Брюйне опередил легенду Манчестер Сити по одному показателю

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Установил своё достижение

Де Брюйне опередил легенду Манчестер Сити по одному показателю

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник английского "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне опередил легенду клуба по одному показателю.

Выход на замену в матче с "Тоттенхэмом" стал для Де Брюйне 391-м матчем за английский клуб. По этому показателю он обошёл Серхио Агуэро, который сыграл 390 матчей за "горожан".

"Манчестер Сити" уступил "Тоттенхэму" на домашнем поле со счётом 0:4 в матче английской Премьер-Лиги.

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В этом сезоне де Брюйне сыграл в 9-ти играх за "горожан", в которых забил гол и отдал голевую передачу.

Бельгийский полузащитник присоединился к "Манчестер Сити" из "Вольфсбурга" в сезоне 2015/16. Трансфер футболиста обошёлся английскому клубу в 76 млн евро.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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