Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Де Брюйне опередил легенду Манчестер Сити по одному показателю
Установил своё достижение
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник английского "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне опередил легенду клуба по одному показателю.
Выход на замену в матче с "Тоттенхэмом" стал для Де Брюйне 391-м матчем за английский клуб. По этому показателю он обошёл Серхио Агуэро, который сыграл 390 матчей за "горожан".
"Манчестер Сити" уступил "Тоттенхэму" на домашнем поле со счётом 0:4 в матче английской Премьер-Лиги.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне де Брюйне сыграл в 9-ти играх за "горожан", в которых забил гол и отдал голевую передачу.
Бельгийский полузащитник присоединился к "Манчестер Сити" из "Вольфсбурга" в сезоне 2015/16. Трансфер футболиста обошёлся английскому клубу в 76 млн евро.
Популярное сейчас
- Журналист: Когда Буткевич на трибуне, Ашур включал режим Гвардиолы. Играет на публику ради президента
- Первая ничья Зари в сезоне, дебют Батагова, восстановление Ярмоленко. Главные новости за 25 ноября
- Скрипник может вернуться в УПЛ, – ТаТоТаке
- АПЛ. Манчестер Сити – Тоттенхэм 0:4. Классический погром на Этихаде, но есть нюанс
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса