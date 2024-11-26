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Три клуба АПЛ внимательно следят за ключевым игроком Вулверхэмптона
Волки настроены удержать своего футболиста
Getty Images / Global Images Ukraine
"Вулверхэмптон" после провального старта сезона начал приходить в себя, набрав 8 очков в последних четырех играх чемпионата. Конечно, они еще не оторвались слишком от зоны вылета, однако эти результаты могут им придать уверенности в дальнейших матчах. Некоторых игроков "волков" давно сватают в другие клубы, поэтому зимнее трансферное окно может показаться для них нелегким.
По информации TBR Football, "Манчестер Юнайтед", "Астон Вилла" и "Тоттенхэм" следят за Матеусом Куньей, который является ключевым игроком для Гари О'Нила. "Вулверхэмптон" знает об интересе со стороны этих клубов, но они настаивают на том, что ни один из ключевых игроков не будет продан в январское трансферное окно, а руководство "Молинью" стремится усилить команду, чтобы она смогла избежать вылета из АПЛ. Контракт форварда с "волками" рассчитан до 2027 года, а его стоимость составляет 45 млн евро (по данным transfermarkt).
Добавим, что Матеус Кунья в этом сезоне провел 13 матчей, где отметился 7 голами и 3 ассистами.
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