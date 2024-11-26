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Впервые за 3 года и 9 месяцев. Полузащитник Вест Хэма забил гол. Видео
Долго ждал
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник английского "Вест Хэма" забил гол впервые за 1369 дней.
Ван-Биссака в матче против "Ньюкасла" отметился голом. Это его первый гол спустя 3 года и 9 месяцев.
Последний раз английский полузащитник забивал в матче против "Саутгемптона" (9:0) 2 февраля 2021 года ещё играя за "Манчестер Юнайтед".
К тому же, это его дебютный мяч за лондонский клуб. "Вест Хэм" показал видео гола:
Aaron opens his account in Claret and Blue ????️⚒️ pic.twitter.com/ZzXiAMcOgH— West Ham United (@WestHam) November 26, 2024
В матче Премьер-Лиги "Вест Хэм" обыграл "Ньюкасл" со счётом 2:0.
Ван-Биссака стал игроком "Вест Хэма" в августе 2024 года. Трансфер игрока обошёлся в 17,6 млн евро.
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