Впервые за 3 года и 9 месяцев. Полузащитник Вест Хэма забил гол. Видео

Полузащитник английского "Вест Хэма" забил гол впервые за 1369 дней.

Ван-Биссака в матче против "Ньюкасла" отметился голом. Это его первый гол спустя 3 года и 9 месяцев.

Последний раз английский полузащитник забивал в матче против "Саутгемптона" (9:0) 2 февраля 2021 года ещё играя за "Манчестер Юнайтед".

К тому же, это его дебютный мяч за лондонский клуб. "Вест Хэм" показал видео гола:

Aaron opens his account in Claret and Blue ????️⚒️ pic.twitter.com/ZzXiAMcOgH