Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Получил травму на тренировке. Защитник Ливерпуля выбыл на краткий срок
Потеря для мерсисайдцев
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник английского "Ливерпуля" выбыл на краткий срок.
По информации журналиста The Times Пола Джойса, левый защитник клуба Костас Цимикас выбыл на кратковременный срок. Футболист сборной Греции получил травму на тренировке.
"Костас Цимикас выбыл на краткий срок после травмы голеностопа на тренировке", - написал Пол Джойс.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне левый защитник "Ливерпуля" провёл 11 матчей за клуб во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Винтажный Буяльский, вингеры Шахтера и результативные центрбеки. Символическая сборная 14-го тура УПЛ
- Первая ничья Зари в сезоне, дебют Батагова, восстановление Ярмоленко. Главные новости за 25 ноября
- Скрипник может вернуться в УПЛ, – ТаТоТаке
- Шахтер в ЛЧ, Динамо в ЛЕ, Дер-Класикер и Ливерпуль – Сити. Расписание футбола на 25 ноября – 1 декабря
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн