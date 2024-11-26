Получил травму на тренировке. Защитник Ливерпуля выбыл на краткий срок

Защитник английского "Ливерпуля" выбыл на краткий срок.

По информации журналиста The Times Пола Джойса, левый защитник клуба Костас Цимикас выбыл на кратковременный срок. Футболист сборной Греции получил травму на тренировке.

"Костас Цимикас выбыл на краткий срок после травмы голеностопа на тренировке", - написал Пол Джойс.

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В этом сезоне левый защитник "Ливерпуля" провёл 11 матчей за клуб во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.