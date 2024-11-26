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Звездный нападающий Байера попал в список целей Манчестер Юнайтед
Талантливый форвард может переехать в Англию в следующем году
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английский "Манчестер Юнайтед" добавил в свой список трансферных целей звездного форварда из леверкузенского "Байера". Руководство клуба активно исследует рынок нападающих.
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, Виктор Бонифейс является одним из многих нападающих в списке "Манчестер Юнайтед". Вероятно, что такой трансфер дорого обойдется для любого клуба, поэтому, скорее всего, руководство манкунианцев серьезно будет рассматривать такое подписание лишь следующим летом, если зимой им не удастся найти лучший вариант.
Напомним, что 23-летний Бонифейс выбыл до конца этого года из-за травмы бедра. Его действующий контракт с немецким клубом рассчитан до июня 2028 года.
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Добавим, что в этом сезоне Виктор Бонифейс забил 8 голов и отдал один ассист в 15 матчах за леверкузенский "Байер" во всех турнирах. Его стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в 45 миллионов евро.
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