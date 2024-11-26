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Эксперт Sky Sports разочаровался в Салахе: Он думает о себе

Англия
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Эксперт Sky Sports разочаровался в Салахе: Он думает о себе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Эксперт Sky Sports разочаровался в нападающем "мерсисайдцев" Мохамеде Салахе.

Джейми Каррагер в одной из программ на Sky, сказал, что Салах с агентом думают только о себе, а не о клубе.

"Должен сказать, что я очень разочарован в Мо Салахе. В середине недели "Ливерпуль" сыграет с "Реалом" [в Лиге чемпионов], а в выходные — с "Манчестер Сити". Вот и вся история на данный момент.

Если он продолжает публиковать комментарии, а его агент — загадочные сообщения, это эгоистично. Это значит, что они думают о себе, а не о футбольном клубе", - заявил Каррагер.

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Напомним, в воскресенье после матча с "Саутгемптоном" Салах заявил, что клуб не делал ему предложений по контракту. Он хочет остаться в "Ливерпуле", поскольку любит город, команду и болельщиков.

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По словам журналиста The Athletic Джеймса Пирса, переговоры ведутся с агентом игрока, но в устной форме.

В этом сезоне Мохамед Салах в 18-ти играх за "Ливерпуль" во всех турнирах забил 12 голов и отдал 10 голевых передач. Контракт игрока с клубом действителен до 2025 года.

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Источник:
BBC Sport
Опубликовал: Владислав Прийменко
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