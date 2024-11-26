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Немецкий журналист назвал приоритетную позицию, которую планирует укрепить Манчестер Юнайтед

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Немецкий журналист назвал приоритетную позицию, которую планирует укрепить Манчестер Юнайтед

Getty Images/Global Images Ukraine

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Немецкий журналист назвал приоритетную позицию, которую планирует укрепить Манчестер Юнайтед.

По словам журналиста Sky Germany Флориана Плеттенберга, английский клуб ищет нового левого защитника. Это приоритет для Рубена Аморима.

"Поиск нового левого защитника в "Манчестер Юнайтед" в самом разгаре. Как сообщалось, самый высокий приоритет для Рубена Аморима", - написал Плеттенберг.

Плеттенберг назвал двух игроков, за которыми наблюдают представители английского клуба.

"Альфонсо Дэвис остается желанной целью, но ее трудно реализовать Тео Эрнандес также в списке наряду с другими вариантами.

Однако Эрнандес находится под пристальным наблюдением. Контракт с "Миланом" до 2026 года", - рассказал журналист.

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У Альфонсо Дэвиса контракт с "Баварией" заканчивается летом 2025 года, но фаворит на подписание защитника – мадридский "Реал".

Сейчас в "Манчестер Юнайтед" два левых защитника – 29-летний Люк Шоу и 26-летний Тиллер Малласия.

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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Владислав Прийменко
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