Легенда Арсенала назвал идеальный результат для МЮ Аморима по итогам сезона

Бывший нападающий "Арсенала" Иан Райт считает, что шестое место по итогам сезона 2024/25 в английской Премьер-лиге было бы идеальным результатом для новоиспеченного главного тренера "Манчестер Юнайтед" Рубена Аморима.

"Мне понравилось, что Аморим сказал, что сейчас изменятся не результаты, а игра. Болельщики "Манчестер Юнайтед", вы должны проявить терпение, потому что по игре и футболистам, которых он, вероятно, подпишет, мы видим, что это сработает. Важна именно игра команды.

Поскольку "Манчестер Юнайтед" был на 14-м месте до того, как он пришел, у меня сложилось впечатление, что ему дали время: "Просто играй и делай свою работу".

Я верю, что, как только он пригласит своих игроков и они начнут его понимать, они смогут без груза ответственности играть со всеми этими командами до конца сезона, ведь "Манчестер Юнайтед" занимал 14-е место!

Чего бы он ни добился в конце этого сезона, это сослужит ему хорошую службу на лето, потому что, если он хорошо себя проявит, вероятно, ему дадут все, что он захочет. Если "Манчестер Юнайтед" сможет подняться на шестое место, это будет идеальный результат с новым тренером", – приводит слова Райта Metro.