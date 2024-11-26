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Лондонские клубы следят за молодым талантом из чемпионата Швеции
Игрок обратил на себя внимание нескольких европейских клубов
Фото - Twitter / Florian Plettenberg
Лондонские "Арсенал" и "Тоттенхэм" активно следят за 18-летним талантливым вингером из чемпионата Швеции.
Согласно информации от журналиста Флориана Плеттенберга, 18-летний Базумана Туре из шведского "Хаммарбю" в ближайшее трансферное окно одним из тех талантливых игроков, за которого будут бороться топ-клубы Европы.
Известно, что кроме "Арсенала" и "Тоттенхэма" за талантливым вингером следят сразу несколько немецких клубов: леверкузенский "Байер", "РБ Лейпциг" и "Вольфсбург".
Также добавим, что его действующий контракт со шведским "Хаммарбю" рассчитан до 2028 года.
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В этом году 18-летний Базумана Туре сыграл в 23 матчах за "Хаммарбю", отметившись 9 голами и 4 ассистами. Его стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в 6 миллионов евро.
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