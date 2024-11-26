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Арсенал работает над продлением контракта со звездным воспитанником академии
Талантливый полузащитник поражает своей игрой на взрослом уровне
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Арсенал" продолжает работать над новым соглашением для Итана Нванери, пока в клубе продолжаются поиски спортивного директора.
По информации от инсайдера Фабрицио Романо, переговоры между "Арсеналом" и 17-летним Итаном Нванери относительно нового долгосрочного контракта с клубом считаются приоритетной задачей в ближайшее время. Руководство "канониров" очень оптимистично настроено относительно этого важнейшего шага для их талантливого воспитанника. Отмечается, что Нванери очень счастлив в "Арсенале" и готов продолжить сотрудничество с клубом.
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Добавим, что в этом сезоне Итан Нванери принял участие в 9 матчах за "Арсенал" во всех турнирах, отметившись 4 голами. По версии сайта Transfermarkt его стоимостью оценивается в 12 миллионов евро.
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