  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Арсенал работает над продлением контракта со звездным воспитанником академии
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арсенал работает над продлением контракта со звездным воспитанником академии

Англия

Талантливый полузащитник поражает своей игрой на взрослом уровне

Арсенал работает над продлением контракта со звездным воспитанником академии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Арсенал" продолжает работать над новым соглашением для Итана Нванери, пока в клубе продолжаются поиски спортивного директора.

Читайте такжеАрсенал готов предложить исторический контракт для своего воспитанника

По информации от инсайдера Фабрицио Романо, переговоры между "Арсеналом" и 17-летним Итаном Нванери относительно нового долгосрочного контракта с клубом считаются приоритетной задачей в ближайшее время. Руководство "канониров" очень оптимистично настроено относительно этого важнейшего шага для их талантливого воспитанника. Отмечается, что Нванери очень счастлив в "Арсенале" и готов продолжить сотрудничество с клубом.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что в этом сезоне Итан Нванери принял участие в 9 матчах за "Арсенал" во всех турнирах, отметившись 4 голами. По версии сайта Transfermarkt его стоимостью оценивается в 12 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Брайтон готов отдать своего талантливого нападающего в аренду во время январского трансферного окна
yellow-arrow
"Оставайся сильным". Игроки Тоттенхэма отреагировали на новость о тяжелой травме своего одноклубника
yellow-arrow
Ключевой игрок Ливерпуля вернулся к тренировкам после мышечного повреждения
Арсенал (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости